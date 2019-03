Duitse IS-sympathisant die treinen wilde saboteren opgepakt

In Wenen is een Duitse terreurverdachte opgepakt. In oktober vorig jaar werd er een stalen draad over het spoor gespannen op het ICE-traject tussen Neurenberg en München. Onderzoekers ontdekten in de buurt een brief van meerdere pagina's in het Arabisch.

De verdachte, een Irakees die erkend is als vluchteling in Oostenrijk, wordt er ook van verdacht dat hij iets te maken heeft met andere aanvallen op het spoor. In december werd in Berlijn een bovenleiding beschadigd en vorige maand werden beton en tegels gelegd op spoorlijnen in Dortmund.

IS-brieven

Bij al die incidenten werden brieven achtergelaten waarin de verantwoordelijkheid voor de daad wordt opgeëist in naam van IS. Bij geen van de aanvallen vielen gewonden.

De autoriteiten kwamen de Irakees op het spoor door de printer die gebruikt was voor de brieven. Het is nog niet duidelijk of hij tot een terreurcel hoort.

Wel riep hij na de aanslag in Christchurch op Facebook moslims op tot wraak. Het Beierse openbaar ministerie komt later met een verklaring.