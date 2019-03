Woningcorporatie bedenkt oplossing voor stenengooiende vogels

Bewoners van een flat in Soest zijn er helemaal klaar mee: vogels die grote kiezelstenen van het dak oppikken en naar beneden laten vallen. Meerdere auto's raakten zwaar beschadigd door de stenen en ouders durven hun kinderen niet meer buiten te laten spelen.

De woningcorporatie komt nu met een oplossing. Langs de rand van het dak worden pinnen geplaatst, zodat de vogels daar niet meer kunnen zitten.

Dat is volgens een woordvoerder genoeg. "Het is niet zo dat de vogels vanaf het midden wegvliegen met een steen in hun bek. Daarvoor zijn de stenen te zwaar", zegt hij tegen RTV Utrecht.