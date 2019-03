Drentse ondernemer windmolenpark krijgt bedreigingen

Een Drentse ondernemer is bedreigd omdat zijn bedrijf actief was bij de aanleg van windmolens in Groningen. Gedeputeerde Staten in Groningen hebben ook een dreigbrief ontvangen. Volgens de politie zijn mogelijk meer bedrijven bedreigd.

"Dat wat u in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor", staat volgens het Dagblad van het Noorden in de brief aan de ondernemer. "Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? Dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar."

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de ondernemer de eigenaar is van het bedrijf Avitec advies en techniek uit Nieuw-Buinen. Twee weken geleden werd asbest gedumpt dicht bij het station in Delfzijl, waar het bedrijf aan het werk was. Daarvan had de man al aangifte gedaan.

De ondernemer is nu weer naar de politie gestapt en heeft zijn bedrijf teruggetrokken uit de bouw van windmolens in Groningen. De politie onderzoekt de bedreigingen en kijkt daarbij ook naar verspreide pamfletten, waarin bestuurders worden geïntimideerd met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog.