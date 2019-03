'Verdachte Baudet-bedreiging was niet de enige die zong'

Volgens de makers van Up!Network stond de vrouw die afgelopen zaterdag tijdens een antiracismeprotest in Amsterdam "Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf" zong, zeker niet alleen. "Wij hebben maar een persoon in beeld gebracht, maar er waren meerdere personen die dat hebben gezegd", zei interviewer Shashi Roopram gisteravond bij het RTL5-programma Jensen.

Hij zei ook dat de tekst op meerdere momenten werd gezongen. "Daar hebben we getuigen van. Dat werd breed gedragen door de hele groep", zei Roopram.

Verder vertelde cameraman Avish Jajairam dat ze belaagd werden door een "groepje witte jongeren". "Het was geen handgemeen, maar meer duwen, stoten en trekken. Zij wilden eigenlijk de camera afpakken om onze beelden te wissen."

Die beelden, waarop onder meer te zien is hoe Roopram de vrouw vraagt waarom ze die tekst zingt, werden massaal bekeken. Maandag werd een 21-jarige vrouw uit Nijmegen opgepakt voor het bedreigen van Thierry Baudet. Gisteren werd ze weer vrijgelaten. Ze wordt verdacht van bedreiging en opruiing.

Onacceptabel

De bedreigingen aan het adres van Baudet leidden tot felle reacties in politiek Den Haag. Een boze premier Rutte noemde de uitlatingen "totaal onacceptabel". "Wij wonen in een land waar we het passioneel met elkaar oneens mogen zijn. Maar ik behoor uw recht om het oneens met mij te zijn met dezelfde passie te verdedigen."

In een reactie liet Baudet zelf weten dat hij het geen onderwerp vond om in het openbaar te bespreken. Wel zei hij dat hij het goed vond dat andere politici de opmerkingen hebben veroordeeld.

Bekijk hier wat Baudet zei tegen de pers bij de vergaderzaal in de Tweede Kamer: