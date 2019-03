Op een bedrijventerrein in Alkmaar woedt een grote brand. In het pand, waar meerdere bedrijven in zijn gevestigd, waren geen mensen aanwezig, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Rond 02.00 uur meldden de autoriteiten dat het pand aan de Lorentzstraat volledig verwoest is. Om te voorkomen dat het vuur overslaat, worden panden ernaast nat gehouden.

NH Nieuws meldt dat er een derde hoogwerker is ingezet om het vuur te bestrijden.