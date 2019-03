Raket treft benzinestation in Jemen en maakt slachtoffers in ziekenhuis

In het noordwesten van Jemen is bij een luchtaanval een ziekenhuis geraakt. Hulporganisatie Save the Children zegt dat daarbij zeven doden zijn gevallen, onder wie vier kinderen.

Een raket trof volgens de hulporganisatie een benzinestation vlak bij de ingang van het ziekenhuis, dat zo'n 100 kilometer van de stad Saada ligt.

De directeur van Save the Children, Helle Thorning-Schmidt, spreekt van een schandelijke aanval, die indruist tegen het internationaal recht. Ze wijst erop dat de aanval plaatsvond in dichtbevolkt gebied. Ze roept landen op om per direct te stoppen met het leveren van wapens aan landen die betrokken zijn bij de strijd.

Scholen, ziekenhuizen en trouwlocaties

Save the Children kwam eerder deze week met cijfers dat er vorig jaar wekelijks 37 kinderen in Jemen omkwamen door bombardementen van de door Saudi-Arabiƫ geleide coalitie, die strijdt tegen de Houthi-rebellen. Geregeld worden scholen, ziekenhuizen en trouwlocaties getroffen, met duizenden doden tot gevolg.

De oorlog in Jemen heeft de burgerbevolking in een erbarmelijke situatie gestort. Volgens VN-hulpcoƶrdinator Mark Lowcock is 80 procent van Jemenieten afhankelijk van hulp. Dat gaat om 24 miljoen mensen. Voor tien miljoen van hen dreigt hongersnood, 240.000 mensen hebben te maken met een "rampzalige mate van honger".