Paniek om nep-schietpartij op Curaçaose school, meerdere gewonden

Op een grote middelbare school op Curaçao zijn verschillende leerlingen dinsdagochtend gewond geraakt toen zij wegvluchtten voor een schietpartij op de school. In paniek sprongen de scholieren van het Radulphus College over de schoolhekken om een veilig heenkomen te zoeken.

Al snel bleek dat het niet om een schietpartij ging, maar dat er sprake was van een prank: een aantal leerlingen sloeg met hun vlakke hand op de kluiskastjes in de school, nadat er een gerucht via sociale media was verspreid dat er een schietpartij ging plaatsvinden op de school.