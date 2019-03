Pensioenfondsen verleggen koers naar duurzaam beleggen

Pensioenfonds Detailhandel belegt bijna een kwart van het totale vermogen, 5,8 miljard euro, in duurzame bedrijven, heeft het fonds bekendgemaakt. De nadruk komt daarbij te liggen op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, zoals klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed bestuur.

Pensioenfonds Detailhandel is met ruim 1 miljoen deelnemers een van de grootste fondsen in Nederland. "Het pensioenfonds zal meer geld steken in bedrijven die goed presteren op thema's die we belangrijk vinden. De beleggingen in bedrijven die hier minder in presteren brengen we terug", zegt Henk Groot, die bij Pensioenfonds Detailhandel over de beleggingen gaat.

In december ondertekenden 74 pensioenfondsen een overeenkomst die ertoe moet leiden dat ze hun geld meer verantwoord beleggen.

Andere pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP voor overheid en onderwijs is het grootste fonds in Nederland. De bedrijven waarin het ABP nu belegt, stoten in totaal 28 procent minder CO2 uit dan de bedrijven waarin het fonds in 2015 belegde. Begin dit jaar maakte het ABP bekend de beleggingen in tabak en kernwapens verkocht te hebben. Ook wordt meer geïnvesteerd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en in duurzame energie zoals windenergie.