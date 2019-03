Amsterdam eert Max van Weezel voor 'uitzonderlijke bijdrage journalistiek'

Journalist en presentator Max van Weezel heeft de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen voor zijn "uitzonderlijke bijdrage aan de Amsterdamse en Nederlandse politieke journalistiek".

De penning is een onderscheiding van de stad Amsterdam, die wordt verleend aan inwoners die zich meer dan tien jaar hebben ingezet op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied. De onderscheiding is vernoemd naar Frans Banninck Cocq, die in de 17e eeuw burgemeester van Amsterdam was.

De 67-jarige Van Weezel ontving de penning in de ambtswoning van de burgemeester, ten overstaan van collega's van de media en organisaties waar hij voor werkte of werkt.

Nog steeds presentator

Van Weezel begon in de jaren 70 als journalist bij Vrij Nederland, waar hij in 1981 politiek redacteur werd. Hij groeide uit tot een van de bekendste parlementaire journalisten van het land, schreef vijftien boeken en was voorzitter van perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Verder presenteerde hij radioprogramma's als Spijkers met Koppen, het NOS Radio 1 Journaal en Argos. Hij is nog steeds af en toe te horen bij Met het Oog op Morgen.

De presentator kreeg vorig jaar te horen dat hij alvleesklierkanker heeft en daar niet meer van zal genezen. In het VPRO-programma Het Marathoninterview op NPO Radio 1 vertelde hij openhartig over zijn ziekte. Hij zei dat hij in het harnas wil sterven.