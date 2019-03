Hadden ze in Rusland maar een toverstokje om nieuwe baby's te krijgen

Het was schrikken voor veel Russen: ze waren vorig jaar met minder dan in 2017. Voor het eerst in tien jaar was de bevolking gekrompen. Niet veel, maar genoeg om president Poetin de alarmklok te laten luiden in zijn jaarlijkse toespraak voor het Russische parlement. In het plaatsje Joerjevets aan de Wolga, ruim 400 kilometer van Moskou, merken ze de gevolgen, maar ze proberen ook het tij te keren.

Je ziet het overal in Joerjevets. Veel huizen en winkels zijn verlaten. Sommige staan te verkrotten, andere staan te koop. In de kerk komen alleen nog stokoude mensen. De scholen werken nog wel, maar in de lokalen staan veel tafeltjes leeg. En de textielfabriek, ooit de economische motor van het stadje, is al lang geleden gesloten.

Verslaggever David Jan Godfroid ging naar Joerjevets en zag de gevolgen van de afname van het aantal inwoners: