15 jaar cel voor doden en wegmaken lichaam van echtgenote

De rechtbank wijst daarnaast op allerlei sporen in de woning die erop duiden dat de vrouw is omgebracht. In de slaapkamer van het stel werd bloed van de vrouw gevonden, net als in de kofferbak van hun auto. Ook werd er hoofdhaar gevonden in een kruiwagen en heeft de man kort na haar verdwijning een matras langs de snelweg gedumpt. "Ze heeft de woning niet levend verlaten", concludeert de rechter.

De rechtbank gaat niet uit van een vooropgezet plan, maar van doodslag. Het OM had twaalf jaar cel geƫist, maar de rechtbank vindt dat alleen de maximale straf van vijftien jaar passend is. De rechtbank wees erop dat de man geen verantwoordelijkheid heeft genomen door ongeloofwaardige verklaringen af te leggen of juist te zwijgen. Ook heeft hij het politieonderzoek bemoeilijkt door haar lichaam weg te maken.

Uitlevering

De man woont sinds 2011 in Marokko, het geboorteland van zijn vrouw. Hij nam hun kind mee. Door paspoortproblemen kon hij niet naar Nederland komen. Hij is ook niet bij de behandeling van de zaak aanwezig geweest. De rechtbank wil dat de man direct naar de gevangenis gaat. Er wordt een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

RTV Noord meldt dat de man eerder in aanraking kwam met justitie. Hij zou betrokken zijn geweest bij een bankoverval. Vijf dochters van de man verklaarden dat hun vader een agressieprobleem heeft.