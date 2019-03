11.348.000.000 euro begrotingsoverschot, dit doet de overheid ermee

Het begrotingsoverschot steeg vorig jaar terwijl de overheid tegelijkertijd ook fors meer geld uitgaf. De overheidsuitgaven stegen namelijk met 4,1 procent, na jaren van ongeveer gelijk gebleven uitgaven. Er ging meer geld naar onder meer de zorg en lonen van ambtenaren. Maar volgens sommige economen had de overheid nog meer moeten uitgeven in plaats van de staatsschuld te verlagen.

"In het algemeen is het verstandig dat de overheid in goede economische tijden overschotten heeft", zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is het eens met minister Hoekstra dat je niet altijd meer geld moet uitgeven of de belasting moet verlagen bij een overschot. "Dan hoef je in slechte tijden niet meteen te bezuinigen of belastingen te verhogen om ervoor te zorgen dat je begrotingstekort niet al te hard oploopt. Maar de vraag is of het op dit moment wel verstandig beleid is en daar heb ik vraagtekens bij."

Goedkoop lenen, goedkoop investeren

De staat kan nu namelijk heel goedkoop geld lenen. De rente op een lening die tien jaar loopt is voor Nederland maar 0,2 procent. En gecorrigeerd voor een inflatie van 1,5 tot 2 procent is de rente zelfs negatief. Eigenlijk krijgt de overheid er dus geld op toe als ze een lening aangaat.

"Als de reële rente negatief is, kost het dus eigenlijk geld om de staatsschuld te verlagen en het overschot te verhogen", zegt Jacobs. "Dus zou je willen dat de overheid in plaats daarvan zinvolle investeringen doet."

"Maar Nederland denkt niet na over een andere economische politiek waarin overheidsinvesteringen een grotere plaats innemen. Nederland is geobsedeerd met het huishoudboekje. Terwijl het nu de tijd is om te investeren in onderwijs, onderzoek, infrastructuur en de energietransitie. Want door die negatieve rente worden overheidsinvesteringen rendabel. En dat is al jaren zo."