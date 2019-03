Armeens kerkasielgezin krijgt verblijfsstatus

Hayarpi @hayarpi_3

Lieve mensen, We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc! #kinderpardon #kerkasielBethel https://t.co/fLEbffH61Q Zie hieronder voor een nieuw gedicht