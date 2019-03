Acht jaar cel voor aanval met mes op toptennisster Kvitová

Een Tsjechische man die meervoudig tenniskampioene Petra Kvitová met een mes belaagde in haar eigen huis, is veroordeeld tot acht jaar cel. De 29-jarige tennister raakte gewond bij de aanval in december 2016.

De man van 33 ging langs bij het appartement van Kvitová in de Tsjechische plaats Brno. Hij kwam binnen door zich voor te doen als een installateur van verwarmingsketels. Vervolgens pakte hij Kvitová van achteren vast en zette hij een mes op haar keel.

De huidige nummer twee van de wereld raakte flink gewond aan haar linkerhand toen ze zichzelf probeerde te bevrijden. Kvitová is een linkshandige tennisster.

Vrees voor einde carrière

Haar belager spreekt alle aantijgingen tegen, maar Kvitová herkende de dader op foto's van de politie. Hij is veroordeeld voor onder meer zware mishandeling en het binnendringen van het appartement van Kvitová. De veroordeelde zit al een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf.

Artsen vreesden dat Kvitová nooit meer zou kunnen tennissen door de verwondingen aan haar linkerhand. Ze onderging een operatie die vier uur duurde. Tegen alle verwachtingen in stond ze vijf maanden na de aanval alweer op de tennisbaan.

Eind januari kwam ze nog tot de finale van de Australian Open. Die verloor ze uiteindelijk van Naomi Osaka.