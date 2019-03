Watersnood Iran breidt zich uit; minstens 19 doden

Zware overstromingen die de afgelopen dagen vooral het zuiden van Iran teisterden, bedreigen nu ook andere delen van het land. In vrijwel alle regio's zijn waarschuwingen voor hoogwater afgegeven, inclusief de hoofdstad Teheran. Bij de overstromingen als gevolg van zware regenval zijn tot nu toe minstens 19 mensen omgekomen en meer dan honderd gewonden gevallen.

De meeste doden vielen in de zuidelijke stad Shiraz. Op foto's is te zien hoe het water een spoor van vernieling heeft getrokken door de stad, waarbij hele straten zijn veranderd in rivieren. Inwoners klampen zich in doodsnood vast aan auto's en lantaarnpalen.

In verschillende Iraanse provincies zijn dorpelingen die in de buurt van dammen en rivieren wonen, geƫvacueerd. Ten oosten van Teheran is een snelweg geblokkeerd door de overstromingen. President Rohani heeft bij een crisisvergadering van de regering gezegd dat het leger en de Revolutionaire Garde worden ingezet voor hulp aan de slachtoffers en het herstel van gebouwen en wegen.

Noeroez

Het natuurgeweld valt samen met de viering van Noeroez, het Perzische nieuwjaarsfeest. Normaal gesproken reizen veel mensen dan naar familieleden in andere delen van het land, maar de autoriteiten roepen iedereen op nu geen onnodige reizen te ondernemen.

Tegenstanders van president Rohani verwijten de regering niet snel genoeg te hebben gereageerd op de overstromingen. Er gaan verhalen dat lokale overheidsdiensten niet in actie kwamen omdat ze dicht waren vanwege Noeroez. De Iraanse autoriteiten beloven de handelwijze van de overheid te onderzoeken.