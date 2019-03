Drogisterijketen Op=Op Voordeelshop failliet verklaard

De budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop is failliet verklaard. De rechtbank in Assen heeft twee curators aangesteld. De keten vroeg gisteren zelf het faillissement aan.

De winkels gaan nog niet meteen dicht. De curators gaan bekijken of er een doorstart mogelijk is of dat er kopers voor het bedrijf zijn. Op=op Voordeelshop heeft bijna 1200 medewerkers van wie een groot deel in deeltijd werkt. In totaal zijn zij goed voor ongeveer 320 voltijdbanen.

Volgens onderzoeksbureau Locatus gaat het om een totaal van 153 winkels. Het bureau noemde het faillissement eerder al "opvallend" omdat er tussen 1 januari 2018 en nu nog negentien nieuwe winkels zijn geopend.

De keten, die vooral verzorgings- en huishoudelijke producten van A-merken tegen lagere prijzen verkoopt, werd in 1997 opgericht in Klazienaveen in Drenthe. Vanuit het noorden wist de keten zich te verspreiden over de rest van het land.