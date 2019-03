Ryanair-piloten willen ontslag met een paar miljoen euro schadevergoeding

Bij de rechtbank Oost-Brabant in Eindhoven speelde vandaag een merkwaardige rechtszaak. Negen piloten willen door Ryanair ontslagen worden en eisen een schadevergoeding van een paar miljoen euro. Vorige week oordeelde het UWV nog dat de Ierse prijsvechter de piloten niet mocht ontslaan en hen dus moet doorbetalen.

De piloten, vertegenwoordigd door de pilotenvakbond VNV, liggen overhoop met Ryanair. Die besloot vorig jaar de basis in Eindhoven om bedrijfseconomische redenen te sluiten. Piloten moesten meeverhuizen naar een andere buitenlandse luchthaven. Wie dat niet wilde, werd ontslagen.

Geen represaillemaatregel

Volgens de piloten is de sluiting van de basis in Eindhoven een represaillemaatregel voor de cao-stakingen door Ryanair-medewerkers. Volgens Ryanair heeft dat er niks mee te maken en nopen de hogere olieprijs, de lagere ticketprijzen, de vergoedingen voor geannuleerde vluchten ten gevolge van de stakingen en de brexit hen tot een reorganisatie.

De piloten vochten de sluiting aan bij de rechter. "De vlieger wordt een nomade", zo klonk het. In november oordeelde de rechter dat Ryanair geen goede redenen heeft voor sluiting en uitte de rechtbank het vermoeden dat de stakingen wel degelijk een rol spelen. Het UWV oordeelde vervolgens dat Ryanair de piloten niet mag ontslaan. Ryanair is hiertegen in beroep gegaan.

Maar de piloten zijn helemaal klaar met Ryanair en willen ontslagen worden. De loyaliteit met het bedrijf is op. Ze verwijten Ryanair intimidatie en slecht werkgeverschap. "Ryanair heeft het leven van mensen zuur gemaakt en aangestuurd op escalatie", aldus VNV-advocaat Alwin Stege. "Ze hebben veel stress en hun gezinsleven lijdt eronder."

Onderaan de ladder

De piloten willen schadevergoeding als compensatie voor de financiële en immateriële schade. Ze vrezen inkomensverlies doordat het niet eenvoudig is om elders een baan te vinden. Er is weliswaar veel vraag naar piloten maar de meeste missen de vereiste vooropleiding of zijn te oud.

De grootste bottleneck is echter de senioriteit: wie elders aan de slag gaat kan geen piloot worden, maar begint onderaan de ladder. Voordat hij of zij weer piloot of gezagvoerder is ben je zo 10 jaar verder. Verloren tijd en verloren geld, zo vinden de piloten. Vandaar het geëiste geld, variërend van een paar ton tot een miljoen euro per persoon. Een piloot verdient bij Ryanair tussen de 100.000 en 165.000 euro per jaar, elders is dat meer.

Twee van de negen piloten zitten al wel in een sollicitatieprocedure bij KLM en Transavia, de anderen wachten nog af. Sommigen hebben op sollicitaties bij KLM, Transavia of Corendon te horen gekregen dat ze niet welkom zijn. Vaak is dat een kwestie van de juiste papieren.

De rechter doet over vier weken, op 23 april, uitspraak. De piloten en Ryanair kunnen in deze civiel-rechterlijke zaak er ook voor kiezen om alsnog een deal te sluiten. "U heeft dan zelf invloed op de uitspraak en bent meteen van elkaar af", zo hield rechtbankvoorzitter Roeterdink partijen voor.