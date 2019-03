Geen vervolging voor fraude abortusklinieken

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de abortusklinieken van CASA. De keten, die eind 2017 failliet ging, werd onder meer verdacht van fraude met subsidies en declaraties. Maar volgens het OM is geen sprake van strafrechtelijk verwijtbaar gedrag omdat er onduidelijkheid was over de interpretatie van de regels.

De CASA-klinieken, waar naar schatting de helft van de abortussen in Nederland plaatsvond, kwamen in september 2017 in het nieuws omdat fraude werd vermoed. De keten zou onder meer het bestaan van medisch specialisten hebben verzonnen, patiƫntendossiers hebben vervalst en te hoge declaraties hebben ingediend bij verzekeraars.

Mede vanwege de vele claims die binnenkwamen, werd twee maanden later het faillissement uitgesproken. Ook begon het OM een strafrechtelijk onderzoek naar CASA, zusterstichting Star en twee voormalige bestuurders.

Verschillende adviezen

Uit het onderzoek is volgens het OM gebleken dat de klinieken jarenlang te veel hebben gedeclareerd en te veel subsidie hebben gekregen. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 4 miljoen euro. Wettig bewijs voor vervolging van de verdachten is er echter niet.

Dat komt doordat ze door deskundigen en ambtenaren van toezichthouders en het ministerie van VWS op verschillende manieren zijn geadviseerd over de declaraties en subsidies, stelt het OM. "De verdachten hadden hierdoor de indruk dat zij niet onjuist handelden."

Randgeval

Het OM zegt dat de verdachten zich hebben gebaseerd op de voor hen gunstigste adviezen. Ze hadden daarbij weliswaar meer zorgvuldigheid kunnen en moeten betrachten, maar strafrechtelijke handhaving van dit "randgeval" gaat volgens het OM te ver.

Het ministerie is op de hoogte gebracht van het sepot. "Dit opdat het ministerie kan beoordelen of maatregelen binnen de eigen organisatie of breder in de zorgketen nodig zijn", stelt het OM.