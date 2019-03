Europees Parlement: Nederland is een belastingparadijs

Nederland is een belastingparadijs. Dat heeft het Europees Parlement bevestigd door in te stemmen met een resolutie met die boodschap van PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Het is voor het eerst dat het parlement een EU-land als belastingparadijs aanmerkt.

De motie van Tang benoemt niet alleen Nederland als belastingparadijs, ook Luxemburg, Malta, Cyprus en Ierland zijn dat. Twee jaar geleden probeerde Tang die landen ook al eens als belastingparadijzen aan te merken, maar toen verloor hij de stemming. Dit keer stemden ruim 400 parlementariërs voor en zo'n 200 tegen.

Smet op het blazoen

"Het is historisch dat voor het eerst binnen Europa man en paard wordt benoemd", zegt Tang. "Tot nu toe heeft iedereen zich er verre van gehouden, maar het parlement zegt nu: er zijn in de EU belastingparadijzen."

Tang spreekt van een "smet op het blazoen" van Nederland. "Er wordt nu gekeken naar de kwalijke rol die Nederland speelt bij belastingontwijking en Nederland zou zich dat moeten aantrekken. Er gaat veel geld door Nederland dat afkomstig is uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. Daar worden mensen beroofd van hun belastinginkomsten. Die rol speelt Nederland."

Geen directe gevolgen

De motie heeft geen directe gevolgen voor Nederland. Er is een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen, maar het Europees Parlement heeft daarop geen invloed. Op de lijst van belastingparadijzen staan bijvoorbeeld ook Aruba, Barbados, Bermuda en de Verenigde Arabische Emiraten.

PvdA'er Tang is al jaren bezig met het thema belastingparadijzen. In december 2017 scheelde het maar één stem, anders was Nederland toen al door het parlement bestempeld als belastingparadijs.