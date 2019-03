Alcoholslot en achteruitrijcamera verplicht in 2022

Fabrikanten moeten elke auto die vanaf 2022 in Europa verkocht wordt, voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen, zoals een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt.

De Europese Commissie verwacht dat door deze maatregelen tegen 2038 het jaarlijkse aantal van 25.000 verkeersdoden binnen de EU flink zal dalen en dat het aantal zwaargewonden met minimaal 140.000 kan worden teruggedrongen. Volgens de Europese Commissie komt 90 procent van de auto-ongelukken door menselijke fouten.

Zwarte doos

Onder de veiligheidsmaatregelen vallen onder meer een 'intelligente snelheidsassistent', die de bestuurder aan de snelheidslimiet houdt, noodremsystemen, een alcoholslot en een achteruitrijcamera of parkeersensoren. De commissie wil ook dat er een 'zwarte doos' in auto's komt, die de rijgegevens opslaat en bij ongelukken kan worden gecheckt. Volgens de Europese Commissie zullen deze veranderingen net zoveel invloed hebben als het verplicht dragen van autogordels.

De veiligheidsvoorzieningen gelden ook voor bestelwagens, bussen en vrachtwagens. Vrachtauto's krijgen daarnaast een systeem dat ervoor moet zorgen dat hun 'dode hoek' verdwijnt.

Deze veiligheidsaanpassingen moeten wel nog worden omgezet naar de Nederlandse wetgeving.