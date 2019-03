Europees Parlement voor afschaffing zomertijd

Het Europees Parlement heeft zich in Straatsburg uitgesproken voor het afschaffen van de zomertijd in 2021. De beslissing om te kiezen voor bijvoorbeeld een permanente zomertijd is aan de lidstaten zelf, maar het parlement wil voorkomen dat er in Europa een lappendeken aan tijdzones ontstaat.

Het onderwerp komt nu eerst aan de orde in een overleg van de Europese ministers van Verkeer. Vervolgens komt de zaak terug in het Europees Parlement om een compromis te bereiken.

Het parlement stelt voor een commissie te vormen die aanbevelingen doet om te voorkomen dat er te veel verschil in tijd komt tussen de landen in Europa.

Peiling

Vorige zomer stelde de Europese Commissie al voor op te houden met het verzetten van de klok. Dat was gebaseerd op een peiling onder 4,6 miljoen Europeanen. 84% van de ondervraagden, de meesten uit Duitsland, wilde dat het twee keer per jaar omschakelen zou ophouden.

CDA-Europarlementariƫr Annie Schreier-Pierik, die zich heeft ingezet voor afschaffing, is ingenomen met het besluit. Ze wijst erop dat wetenschappers zeggen dat het verzetten van de klok niet goed voor het bioritme van de mens.

Het is volgens haar niet aangetoond dat invoering van de zomertijd energiebesparend is. Nederland en Belgiƫ kennen een zomertijd sinds 1977. Vanaf 1996 wordt in de Europese Unie in het laatste weekend van maart en oktober de klok vooruit- en achteruitgezet.

Met een permanente wintertijd wordt het in de zomer (nog) eerder licht, maar ook vroeger donker. Bekijk de verschillen: