Nieuwe zoekactie naar sinds 2010 vermiste Zeeuw

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zoeken op twee plekken in het Zeeuwse IJzendijke naar sporen van Herman Ploegstra, die in 2010 spoorloos verdween. Er wordt gezocht met grondradar, honden en een drone.

Ploegstra, kraanmachinist en brandweerman, was 35 jaar toen hij negen jaar geleden niet thuiskwam na een avond sporten. Zijn auto werd teruggevonden langs de weg tussen IJzendijke en Breskens, met de sleutels nog in het contact. Zijn portemonnee en brandweerpieper lagen op de grond. In de auto werden bloedspetters gevonden die van Ploegstra bleken te zijn.

De politie gaat ervan uit dat Ploegstra het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een dader werd nooit gevonden.

Vorig jaar werd de coldcasezaak heropend na een anonieme tip. Die tip leverde niets op, maar leidt er nu wel toe dat er nieuw onderzoek wordt gedaan.

Werkzaamheden

Een van de plekken die worden onderzocht, is de tuin van een hotel. Ploegstra heeft daar met een kraan werkzaamheden verricht.

De eigenaar van het hotel is Evert de C. Hij zit in Belgiƫ vast voor betrokkenheid bij de kasteelmoord in 2012. Volgens Omroep Zeeland is hij gisteren door het coldcaseteam gehoord en heeft hij toestemming gegeven voor het onderzoek.

Ook wordt gezocht in de buurt van de plek waar de auto van Ploegstra werd gevonden.

Bijeenkomst

Morgen is er een bijeenkomst voor inwoners van IJzendijke, georganiseerd door de politie en het Openbaar Ministerie. Inwoners krijgen de stand van zaken te horen en er zal een beeld worden geschetst van wat er mogelijk is gebeurd op de avond dat Ploegstra verdween.

Ook zijn volgens de politie tijdens de verhoren en het nagaan van meer dan veertig tips nieuwe, concrete vragen naar voren gekomen, die politie en OM graag met de inwoners willen delen.