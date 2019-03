Beau van Erven Dorens 'in gesprek' met RTL over programma op late avond

Presentator Beau van Erven Dorens is met RTL in gesprek over een programma op de late avond van RTL 4. Dat zei hij vanochtend op radiozender Q-Music. Het is niet duidelijk of het gaat om een opvolger van het geflopte RTL Late Night met Twan Huys of dat het een heel ander soort programma wordt.

Van Erven Dorens wilde niet meer kwijt dan dat hij "in gesprek" is over het maken van een programma op de late avond. "Je ziet dat ik aan het glimlachen ben", zei hij op de zender. Hij gaf aan dat hij de programma's die hij nu maakt, zoals Beau Five Days Inside, niet wil opgeven.

"Dat zijn programma's die diep in mijn hart zitten, die belangrijk zijn voor mij maar ook voor de mensen met wie ik het doen. Ik ben in gesprek, dat is het antwoord." Hij ging niet in op de vraag of het dan bijvoorbeeld wisseldiensten worden.

De presentator zegt niet bang te zijn om op de late avond een programma te maken op de commerciƫle zender. "Iedereen maakt er zo'n groot ding van, maar ik ben niet bang voor dit soort dingen. Waar hebben we het over?", vroeg hij zich af.

Bekroond

Beau van Erven Dorens werd in oktober bekroond met de Gouden Televizier-Ring voor zijn programma Beau Five Days Inside. Voor dat programma verbleef hij in verschillende instellingen in Nederland, zoals een hospice en een tbs-kliniek. Hij sleepte ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator in de wacht.

Twee maanden later werd hij door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar 2018.

RTL haalde RTL Late Night met presentator Twan Huys begin deze maand van de buis. Huys volgde in september Humberto Tan op, die van het programma werd gehaald omdat de kijkcijfers tegenvielen. Het lukte Huys niet om die te verbeteren.