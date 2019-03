'Australische nationalistische partij wilde geld van Amerikaanse wapenlobby'

De nationalistische Australische partij One Nation is bij de Amerikaanse wapenlobby op zoek geweest naar miljoenen dollars, om zo de strenge wapenwetten in Australië te versoepelen. Dat meldt de nieuwszender Al Jazeera. Leden van de partij hebben gesproken met mensen van de National Rifle Association (NRA).

Een journalist van Al Jazeera deed zich voor als iemand van de wapenlobby van Australië en filmde zo ontmoetingen die de hooggeplaatste One Nation-leden James Ashby en Steve Dickson vorig jaar hadden met vertegenwoordigers van de NRA. In het verslag is te zien dat beide mannen tegen de NRA-vertegenwoordigers zeggen dat One Nation met hulp van de NRA meer macht kan krijgen in het Australische parlement.

Steve Dickson zegt in de reportage dat het allemaal te maken heeft met genoeg geld. "We kunnen het stemverloop in ons land en de manier waarop mensen handelen beïnvloeden, als we het geld hebben om dat te doen."

In een reactie op de uitzending zeggen One Nation-leden Ashby en Dickson dat ze geen geld uit de VS hebben ontvangen. Ook zeggen ze dat de gesprekken die Al Jazeera heeft uitgezonden uit hun context zijn gehaald, en dat die vaak zijn opgenomen nadat ze alcohol hadden gedronken.

Diep verontrustend

Maar premier Morrison van Australië beschuldigt One Nation ervan "de wapenwetten van Australië aan de hoogste bieder te verkopen" door donaties te vragen aan de Amerikaanse wapenlobby. Hij noemt dat diep verontrustend.

De premier ziet in de onthullingen een goede reden voor Australiërs om niet op One Nation te stemmen bij de verkiezingen in mei. "De regering heeft wetten gemaakt waarmee buitenlandse politieke donaties strafbaar zijn, zodat buitenlandse lobbyisten onze politiek niet kunnen beïnvloeden", zegt hij.

Ook oppositieleider Bill Shorten, die volgens opiniepeilingen na de verkiezingen de nieuwe premier van Australië wordt, spreekt zijn afschuw uit over het "verraad" van het Australische politieke systeem. "Het idee dat One Nation-leden naar Amerika gaan, op zoek naar miljoenen dollars en met de belofte dat de wapenwet in ons land wordt afgeschaft, is verschrikkelijk", zei hij.

One Nation zegt de wet niet te hebben overtreden. De partij noemt Al Jazeera een "propaganda-tak van de overheid van regering van Qatar, die extremistische islamitische groeperingen ondersteunt en geen echte nieuwsorganisatie is".

Strenge wapenwet

Australië heeft een van de strengste wapenwetten ter wereld. Semi-automatische wapens zijn verboden en er gelden strikte regels voor vergunningen. De wet was een direct gevolg van een bloedbad in 1996, waarbij een man 35 mensen in Port Arthur op Tasmanië doodschoot.