Drie jaar geeïst tegen tantramasseur uit Rhenen

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van drie jaar tegen een 54-jarige tantramasseur uit Rhenen omdat hij seks heeft gehad met zes vrouwelijke cliënten. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie heeft Nico D. als hulpverlener "enorm misbruik gemaakt van het vertrouwen van deze vrouwen". Zij vindt dat D. ook levenslang uit zijn beroep als masseur en therapeut moet worden gezet.

De cliënten hadden met elkaar gemeen dat ze slechte ervaringen hadden gehad met mannen. Eén vrouw had een verleden van seksueel misbruik. De masseur zei hen te kunnen "helen" en beloofde daarbij vooraf grenzen te zullen respecteren. In de praktijk echter ging hij in de loop van de tijd over tot een reeks aan seksuele handelingen.

"Extra getraumatiseerd"

Volgens D. was daarbij sprake van vrijwilligheid. De vrouwen waren bij hem gekomen om "tantrische seksualiteit te onderzoeken". De aangiftes van de zes vrouwen zouden leugenachtig zijn en deels in onderling overleg tot stand zijn gekomen.

Volgens het OM echter was er in dit geval sprake van een afhankelijkheidsrelatie en is D. als hulpverlener daarom per definitie strafbaar, ook voor die gevallen waarin vrouwen niet hebben geprotesteerd. "Deze kwetsbare vrouwen kwamen extra getraumatiseerd bij hem vandaan."