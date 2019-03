Max Velthuijs-prijs dit jaar naar Sylvia Weve

Sylvia Weve is dit jaar de winnaar van de Max Velthuijs-prijs voor kinderboekenillustraties. Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft dat bekendgemaakt. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 60.000 euro.

De jury noemt de illustraties van Weve "trefzeker" en "getuigen van flair". Ook blinken ze volgens de jury uit in expressie. "Voor elk boek, elk verhaal put Weve uit een palet aan technieken, beeldende middelen en stijlen", zo staat in het juryrapport.

"Van pentekening en geschilderd werk tot aan digitale collage. Met afwisselend in de hoofdrol: lijn, vorm, of juist kleur. Van eenvoudig en gestileerd tot aan barok. Humoristisch, poëtisch, of een tikkeltje surrealistisch. Weve kan het en doet het. Ze kiest niet alleen waar het verhaal om vraagt, maar ook waar ze zelf zin in heeft."

Sylvia Weve heeft tientallen boekomslagen gemaakt en schreef meer dan 150 (kinder)boeken. Ook werkte ze zeven jaar als docent illustratieve vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. In 2006 schreef ze voor het eerst zelf de tekst bij haar illustraties in het prentenboek Kip en ei.

In 2013 werd haar werk bekroond met de Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, in 2015 won ze met dichteres Bette Westera de Woutertje Pieterse Prijs voor het boek Doodgewoon.

Eerdere winnaars

De prijs is vernoemd naar Max Velthuijs, de geestelijk vader van onder meer de kinderboekenserie Kikker. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Wijlen Dick Bruna kreeg de prijs in 2016 voor zijn hele oeuvre. Andere winnaars zijn Wim Hofman (2013), Thé Tjong-Khing (2010) en Mance Post, die de prijs in 2007 kreeg.

De prijs wordt in september uitgereikt.