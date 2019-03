Jongen (13) gebruikt stroomstootwapen bij leeftijdgenoot

Een 13-jarige jongen heeft een leeftijdgenoot aangevallen met een stroomstootwapen. De politie heeft hem gisteren in Delft aangehouden.

Of hij het wapen gebruikte als geintje of om de ander opzettelijk pijn te doen, is niet bekendgemaakt. Met een stroomstootwapen kan iemand korte tijd worden uitgeschakeld door tijdelijke verlamming van de spieren. Dat duurt enkele seconden.

700 euro

Toen agenten de jongen fouilleerden, had hij de zogenoemde stun gun nog altijd bij zich. Hij is meegenomen naar een politiebureau en daar verhoord, schrijft Omroep West. De ouders van de jongen zullen ook aangesproken worden.

Gebruik van een stroomstootwapen is in Nederland verboden. Er staat een boete van 700 euro op het bezit en gebruik ervan. Een taser is online te koop; in Belgiƫ en Duitsland is de verkoop ervan legaal.