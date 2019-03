Wekdienst 26/3: tantramasseur berecht en Chinese president in Frankrijk

Goedemorgen! Vandaag staat tantramasseur Nico D. voor de rechter, is de Chinese president Xi in Frankrijk en stemt het Europese Parlement over een omstreden regeling voor het auteursrecht op internet.

Vandaag is het wisselend bewolkt en vooral in het binnenland kunnen enkele lichte buien vallen. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 9 tot 11 graden.