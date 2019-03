'Apeldoorn aan Zee' is al realiteit; steeds meer strandpaviljoens in binnenland

Een strandpaviljoen in Apeldoorn, of in Vught, Amersfoort of Lopikerkapel: sommigen kijken er misschien raar van op, en toch zijn ze er. Het aantal strandpaviljoens stijgt - inmiddels zijn het er 413 - en opvallend: de groei zit vooral in provincies die niet aan zee liggen.

Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. "En een eind aan de groei is nog niet in zicht", zegt onderzoeker Guido Verschoor. "Je ziet ze steeds meer bij grote steden, aan het water van recreatieplassen of op de oevers van rivieren, zoals de Lek."

Zand, parasols, ligbedden... midden in een stad als Apeldoorn. Zo gek is dat niet, zegt Verschoor. Volgens hem willen mensen steeds meer buiten zijn: "Kijk maar naar het stijgend aantal festivals, terrassen, buitenkeukens en bbq's. Het terras wordt voor veel horecabedrijven steeds belangrijker. Waar zit je dan mooier dan aan een plas of een meer. Of dus in de stad. Bedjes en parasols erbij, eigenlijk alles wat je te wensen hebt als de zon schijnt."

Zomers langer

De zomers worden ontegenzeggelijk steeds langer. "De laatste zomers heb je gemiddeld 50 mooie dagen en 40 dagen die redelijk zijn. Voor mij is dat voldoende", zegt eigenaar Richard Fick van Beachclub Klein Scheveningen in Lopikerkapel, aan de Lek niet ver van Utrecht.

Loopt hij vooruit op de oprukkende zee, een gevolg van het veranderende klimaat? Gekscherend wordt er immers al jaren gezegd: 'Amersfoort aan Zee' of 'Lopikerkapel aan Zee'. "Nou, vijf jaar geleden kwam dit te koop en ik dacht: dit is mijn kans. Het weer wordt steeds beter, dus waarom niet?" Zijn beachclub is het hele jaar open en op drukke dagen recreƫren er zo'n 1000 tot 1500 zonaanbidders aan de Lek.

Goede bereikbaarheid

De meeste strandpaviljoens zijn (natuurlijk) te vinden aan de echte kust. De top-10 van strandgemeenten met de meeste paviljoens wordt aangevoerd door Scheveningen, Zandvoort en Veere.

Met de verdere groei van het aantal strandpaviljoens is het wel van belang dat er goed gekeken wordt naar de bereikbaarheid. Vooral de kust is op warme zomerse dagen steeds moeilijker te bereiken. "Goede bereikbaarheid is natuurlijk cruciaal. Ook het aantal buitenlandse toeristen blijft stijgen, dus er moet veel aandacht zijn voor de wegen naar het strand, parkeren en bereikbaarheid met de fiets. Heel belangrijk", zegt Verschoor.