VN vraagt meer geld voor slachtoffers Mozambique: honderden miljoenen nodig

De Verenigde Naties hebben een internationale oproep gedaan om meer geld beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique. Voor de komende drie maanden is 282 miljoen dollar nodig, oftewel zo'n 250 miljoen euro. Voor de slachtoffers van Idai in Zimbabwe en Malawi volgen nog aparte oproepen, zei VN-chef voor humanitaire hulp Mark Lowcock.

Het geld gaat naar schoon water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en de opbouw van het land. Volgens Lowcock zeggen landen steeds meer geld toe, maar is het nog niet genoeg.

Unicef-topvrouw Henrietta Fore, die de getroffen havenstad Beira bezocht, spreekt van "een race tegen de klok". Volgens haar is er snel extra hulp nodig om noodhulp te geven en om te voorkomen dat er ziektes uitbreken.

860.000 euro van Nederlanders

Het Rode Kruis vroeg vorige week bij de opening van gironummer 7244 om 9 miljoen euro, maar de hulporganisatie zegt inmiddels dat er 27,5 miljoen euro nodig is. Nederlanders hebben tot nu toe 860.000 euro gedoneerd. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in Beira en ook in Malawi, onder meer om mensen te helpen aan een dak boven hun hoofd en van schoon drinkwater te voorzien. Op die manier hoopt de organisatie te voorkomen dat ziektes als diarree, malaria en cholera uitbreken.

Het is een ruim een week geleden dat Idai toesloeg. In de drie landen staat het dodental bij elkaar op 761, met de meeste slachtoffers (446) in Mozambique. De inschatting is dat er in werkelijkheid nog veel meer doden zijn gevallen; vermoedelijk worden lang niet alle slachtoffers gevonden. In Mozambique zijn meer dan 200.000 mensen ontheemd, verklaarde minister Correia, die de hulpoperatie co├Ârdineert.