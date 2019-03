Groenten uit moestuin Helmond veilig, ondanks aangetroffen GenX

Mensen met een moestuin in de buurt van bedrijf Custom Powders in Helmond kunnen hun zelf geteelde groenten gewoon blijven eten. Bij de tuinen is de mogelijk kankerverwekkende stof GenX aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om gevaar voor de gezondheid op te leveren, concludeert het RIVM na onderzoek.

Custom Powders verwerkte in het verleden GenX voor Chemours in Dordrecht. De stof wordt onder meer gebruikt voor de antiaanbaklaag in pannen. Via de lucht zijn de stoffen ook in het milieu terechtgekomen. Hoewel de uitstoot in Helmond eind 2017 al stopte, worden er nog steeds concentraties van gevonden in de buurt van het bedrijf. De gemeente liet daarom de verontreiniging in kaart brengen.

Elf groentesoorten onderzocht

Het RIVM onderzocht elf groenten die op volkstuincomplex Sluisdijk worden verbouwd op schadelijke stoffen. Bij de beoordeling van de risico's zijn de onderzoekers er voor de zekerheid vanuit gegaan dat mensen hun hele leven elke dag groentes uit eigen tuin eten en ook op andere manieren schadelijke stoffen binnen krijgen via bijvoorbeeld de lucht en drinkwater.

De conclusie is dat er geen gevaar is. Mensen met een moestuintje worden binnenkort bijgepraat op een inloopavond. Ze krijgen dan tekst en uitleg van het RIVM en de GGD over de studies, meldt Omroep Brabant.

De komende maanden wordt nog meer aanvullend onderzoek gedaan, waarbij ook naar slib, grondwater en oppervlaktewater gekeken wordt. De uitkomsten daarvan worden in de loop van het jaar verwacht. Uit een eerste onderzoek is al gebleken dat de meeste concentraties stoffen zijn gevonden op enkele meters rondom de schoorsteen van Custom Powders.