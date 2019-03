Leerlingen Lutjebroek waarschijnlijk onwel door inspanning en angst

Er is niets mis met de gymzaal in Lutjebroek waar tot twee keer toe leerlingen van dezelfde basisschoolklas onwel werden. Dat concludeert de GGD na onderzoek.

Volgens de GGD lijkt het erop dat kinderen begin deze maand niet lekker werden door de flinke inspanning bij de zogenoemde 'piepjestest'. De uithoudingstest werd gehouden op een dag dat de kachel op volle toeren draaide in de gymzaal en in de kleedkamer. Waarschijnlijk kregen de kinderen daardoor klachten zoals misselijkheid, hoofdpijn en benauwdheid.

Een week later werden kinderen uit dezelfde klas opnieuw niet lekker toen ze de gymzaal ingingen. De zaal werd daarop gesloten en er werden metingen gedaan, maar dat leverde niets op. De Veiligheidsregio zei toen al direct dat er mogelijk sprake was van massahysterie, ook omdat andere klassen die gegymd hadden nergens last van hadden.

Heftige herinneringen

Ook de GGD concludeert nu dat het niet aan de zaal ligt. "De kinderen zijn mogelijk weer met zulke spanning die gymzaal ingegaan, dat ze weer ziek zijn geworden", zegt een woordvoerder van de GGD tegen NH Nieuws. "Ze zullen heftige herinneringen hebben gehad aan de week ervoor en gedacht hebben 'we gaan weer naar die plek'."

De GGD noemt het een bijzondere zaak. "We maken dit niet vaak mee." De school en de ouders zijn op een bijeenkomst bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. De gymzaal is inmiddels weer open.

Morgen gaan de kinderen van de groep voor het eerst weer sporten. Hun ouders gaan mee. Dat wordt gedaan om te controleren of zij ook ziek worden en om de kinderen gerust te stellen. "Als de kinderen zien dat papa en mama niet ziek worden en gezellig mee sporten, verdwijnt de angst dat ze zelf weer ziek kunnen worden."