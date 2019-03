Regisseur Dick Maas krijgt geen cent extra voor zijn Chinese kaskraker

Ook waarom de film zo aanslaat in China, is voor Maas gissen. "Van wat ik via internet bij elkaar sprokkel, begrijp ik dat ze wel van enge, horrorachtige films houden. Die worden daar blijkbaar nauwelijks gemaakt. Ik denk ook door de humor en ik vermoed dat Amsterdam een rol speelt. Het is toch een interessante stad en er loopt een leeuw rond die mensen opeet."

De regisseur vindt het nog steeds jammer dat Prooi het in Nederland niet goed heeft gedaan. "Dat is natuurlijk best zonde en vervelend geweest. Je maakt zo'n film voor zoveel mogelijk mensen. Dat is in eerste instantie niet gebeurd, maar in China nu wel, in idioot grote mate. Ik hoop dat het in andere landen ook gaat gebeuren."

Van de 5 miljoen euro die de film inmiddels in China heeft opgeleverd, ziet Maas niets terug. "We hebben 'm voor een vast bedrag verkocht en konden helaas niet onderhandelen over royalty's. Wat dat betreft is China een lastig land."