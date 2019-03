Marokko wil de hele wereld aan de Marokkaanse slak

Net als andere slakkenkwekers exporteert Fellahi 85 procent van zijn productie naar het buitenland. 70 procent verkoopt hij voor consumptie. Vooral Fransen, Italianen en Spanjaarden eten slakken, maar ook Amerikanen en Canadezen beginnen nu aan deze delicatesse, aldus Fellahi. "Vroeger vonden ze het afschuwelijk dat wij slakken eten. Nu zien ze in hoe gezond het is, dus doen ze het ook."

Slakken in de Nederlandse keuken?

Nederlanders hebben vaak nog moeite met het eten van slakken. "Ze smaken verfijnd, dat kunnen veel Nederlanders nog niet waarderen. Onze smaak is nog niet zo ontwikkeld als in de Méditerranée, waar eten een groter concept is", zegt Mounir Toub. Als Marokkaans-Nederlandse tv-kok is hij gespecialiseerd in de mediterrane keuken. "Fransen eten slakken vaak met kruidenboter uit de oven. In Marokko eten ze gekookte slakken en de bouillon daarvan als soep."

Toub ziet de slak in de toekomst ook in de Nederlandse keuken. "Meer eetculturen worden gewoner in Nederland, ook insecten eten. Als het aanbod groot is, zoals dat van Marokkaanse slakken, worden aanbieders creatief en kunnen zij een vraag creëren."