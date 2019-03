Trump houdt 'verraderlijke' tegenstanders in de gaten na Mueller-rapport

President Trump heeft opnieuw uitgehaald naar zijn politieke tegenstanders, die volgens hem achter het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller zitten. Trump zei dat er mensen zijn die "zeer kwaadaardige" en "verraderlijke" dingen hebben gedaan, zonder duidelijk te maken over wie hij het had.

Gisteren werd bekend dat Mueller er geen bewijs voor heeft gevonden dat het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten hebben samengespannen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Het ministerie van Justitie schreef dat in een samenvatting van vier pagina's van het onderzoek.

In het rapport schrijft Mueller dat hij niet kan bewijzen dat Trump schuldig is aan belemmering van de rechtsgang, maar pleit hij hem ook niet vrij. Minister William Barr van Justitie heeft aan de hand van het rapport geconcludeerd dat er onvoldoende grond is om Trump te vervolgen.

De president zelf stelt dat hij van alle blaam is gezuiverd. Na een ontmoeting met premier Netanyahu in het Witte Huis noemde hij het Rusland-onderzoek vandaag een verzinsel van zijn tegenstanders.

'We houden ze goed in de gaten'

"Er zijn een heleboel mensen die heel kwaadaardige dingen hebben gedaan, ik zou het zelfs verraderlijke dingen willen noemen, tegen ons land", vervolgde hij. "Die mensen houden we goed in de gaten, dat doe ik al een hele tijd. Ze hebben het Congres voorgelogen en heel andere nare dingen gedaan."

Trump zei verder dat hij wil voorkomen dat andere presidenten onderwerp worden van onderzoeken als deze. Gisteren zei hij al dat het een schande was hij dit heeft moeten doormaken.