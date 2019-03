Vrijspraak voor chauffeur van discobus waar jongeren uitvielen

De chauffeur van een discobus waar vorig jaar februari in Meppel twee jongeren uit vielen, is door de rechtbank vrijgesproken, meldt RTV Drenthe.

De jongeren waren na een avondje stappen in de bus gestapt. In een bocht verloren ze hun evenwicht en vielen tegen de deuren van de bus aan, die vervolgens opengingen. De jongens, toen 17 en 18 jaar oud, belandden op straat en raakten gewond aan hun hoofd.

"Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Met die vraag zit ik ook nog steeds", vertelde de 52-jarige chauffeur uit Meppel in de rechtbank. "Ik weet dat ik verdacht word, maar ik heb niet het idee dat ik iets had kunnen doen om het te voorkomen."

Het Openbaar Ministerie besloot de man te vervolgen en eiste tegen hem een schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Dat betekent dat de man wel schuldig zou worden bevonden, maar geen straf zou krijgen.

Geen bewijs

De rechter oordeelde anders en constateerde dat niet achterhaald kan worden waardoor de deuren tijdens de rit opengingen. De rechter wees erop dat mogelijk iemand op een noodknop heeft gedrukt. Daardoor verdwijnt de druk op de deuren en kunnen ze opengaan als er iemand tegenaan valt. De buschauffeur krijgt geen seintje als die knop wordt ingedrukt.

"We weten het niet, maar de mogelijkheid is er", zei de rechter. "Ik twijfel te veel om tot een veroordeling te komen."