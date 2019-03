Artsen in Jemen werken door, onder 'onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden'

"Ik kom net terug uit Jemen en zag daar nierpatiënten die maar één keer per week een dialyse krijgen, en kankerpatiënten die onnodig sterven wegens een gebrek aan medicijnen", schrijft Ahmed Al-Mandhari, de regionale directeur van de World Health Organisation op de website van de organisatie. De oorlog in het Arabische land duurt morgen exact vier jaar en in die vier jaar vielen tot nu meer dan 60.000 doden.

Een deel van hen kwam om door ziekte of hongersnood, maar het grootste deel door bombardementen en luchtaanvallen. Volgens Save the Children kwamen afgelopen jaar 37 kinderen per maand om bij luchtaanvallen. Ondanks het staakt-het-vuren dat op 13 december werd getekend in Stockholm, houdt het geweld aan.

Geen salaris

Daar bovenop komen de gevolgen van het instorten van de economie. Door de sluiting van belangrijke havens zijn bijna alle Jemenieten afhankelijk van voedselhulp die op andere manieren het land in moet komen. Ook blijkt een ziekte als cholera moeilijk uit te roeien. Al-Mandhari schrijft: "Ik zag een man, wiens vrouw en alle acht kinderen besmet waren geraakt."

Zij overleefden, maar dat er überhaupt nog artsen in het land zijn, is volgens Al-Mandhari bijzonder. "Veel artsen die ik ontmoette waren al jaren niet betaald, maar blijven toch elke dag werken onder onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden."

Khashoggi-effect

De oorlog in Jemen werd lang een vergeten oorlog genoemd, omdat er ondanks de catastrofale gevolgen amper aandacht voor was. Eind vorig jaar leek dat ineens te veranderen. NOS-correspondent Marcel van der Steen: "Door de moord op de Saudische journalist Khashoggi kwam er plots veel druk op Saudi-Arabië, dat een internationale coalitie tegen de Houthi-rebellen in Jemen leidt en veel luchtaanvallen uitvoert. Vanuit de Amerikaanse senaat werd een beroep gedaan op president Trump om te stoppen met militaire hulp aan de Saudi's."

Die druk leidde onder meer tot het staakt-het-vuren in december, maar nu lijkt alles weer terug bij af te zijn. Van der Steen: "De Houthi's zeggen nu: Saudi-Arabië bombardeert ons, wij moeten ons verdedigen. En dat zal andersom ook zo zijn. Dus er lijkt nog maar weinig bereidheid te zijn om werkelijk verdere stappen te zetten in het vredesproces."

Ook de internationale gemeenschap blijft tamelijk stil. Van der Steen: "Je kunt in elk geval niet zeggen dat ze de druk er nog echt op houden."