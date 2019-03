Op=op Voordeelshop vraagt faillissement aan, bijna 1200 banen in gevaar

Op=op Voordeelshop heeft faillissement aangevraagd. De budgetdrogisterijketen met rond de 150 winkels zit in financieel zwaar weer, zou zijn verteld aan het personeel. Er werken zo'n 1200 mensen bij Op=op Voordeelshop.

De winkels en de webshop van de keten blijven voorlopig open. Tien franchisewinkels zouden buiten het faillissement vallen, maar dat is niet officieel bevestigd.

De keten, die vooral verzorgings- en huishoudelijke producten van A-merken tegen lagere prijzen verkoopt, werd in 1997 opgericht in Klazienaveen in Drenthe. Sindsdien heeft het bedrijf zich vanuit het noorden uitgebreid naar de rest van het land.

Goedkope locaties

Volgens onderzoeksbureau Locatus had de keten in 2010 nog maar 20 winkels. Locatus komt nu tot 153 winkels. Het bureau noemt het faillissement redelijk opvallend, omdat er tussen 1 januari vorig jaar en nu 19 winkels zijn geopend.

Als mogelijke oorzaak voor het faillissement noemt het onderzoeksbureau de locaties waar Op=op de deuren opende. "Het lijkt erop dat ze qua huur vooral de echt goedkope locaties hebben gekozen, en dat dat ze is opgebroken." Op die goedkope plaatsen zijn volgens Locatus minder klanten die de winkel voor impulsaankopen weten te vinden.