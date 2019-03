Cel voor vrouw die 1 miljoen euro verduisterde voor 'internetdate'

Een vrouw uit Hoogvliet is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren van ruim 1 miljoen euro bij bouwmarkt Karwei in Dordrecht.

Het OM had twee jaar geƫist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechter weegt in het oordeel mee dat de 51-jarige vrouw volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek en zelf slachtoffer was. Ze was "in de ban geraakt" van een internetoplichter die deed alsof hij verliefd op haar was.

Ze had de man ontmoet via Facebook. De internetliefde vroeg de vrouw om geld voor zijn zieke vader in Afrika en later voor zichzelf, omdat hij "in het ziekenhuis" lag. Toen al haar spaargeld (30.000 euro) op was, begon ze met het verduisteren van geld van haar werkgever. "Zelfs toen ik meer dan een miljoen aan hem geleend had, geloofde ik nog dat hij terug zou betalen", vertelde ze eerder aan de rechter.

Valse handtekening

De vrouw kon twee jaar lang haar gang gaan. De fraude kwam pas aan het licht toen ING een brief stuurde over een lening, waarop de handtekening van een leidinggevende vervalst was.

Met de vrouw, die inmiddels een nieuwe baan heeft, is een betalingsregeling getroffen; ze heeft inmiddels 40.000 euro aan Karwei terugbetaald.