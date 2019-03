Podcast De Dag: wat het Mueller-onderzoek wél heeft opgeleverd

Volgens de website Factbase heeft de Amerikaanse president Trump 235 keer beweerd dat er geen samenzwering was bij de verkiezingen van 2016 en dit weekend heeft hij gelijk gekregen.

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft namelijk niet kunnen bewijzen dat president Trump heeft samengespannen met Rusland tijdens zijn presidentscampagne. Wel liggen er tientallen aanklachten tegen anderen, onder wie ook Trump-getrouwen.

Voor iedereen die de draad in dit enorme dossier is kwijtgeraakt, zet NOS-buitenlandredacteur Jet Mok alle feiten en aanklachten op een rij. En troost je: "Dit is nog lang niet klaar, dit is nog maar het begin", denkt Mok.