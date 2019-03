Definitieve uitslag Provinciale Staten: toch zetel Denk in Flevoland

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week heeft een aantal kleine verschuivingen opgeleverd. De centraal stembureaus in elf provincies hebben de uitslag vandaag vastgesteld, nadat Noord-Brabant dat al eerder had gedaan, meldt de kiesraad.

Denk komt toch met één zetel in de Provinciale Staten van Flevoland. Na de voorlopige telling kwam de partij in die provincie nog uit op nul zetels. Het CDA stond eerst op vier zetels, maar moet het na de definitieve uitslag met een zetel minder doen.

In Zuid-Holland ontving Denk-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Tunahan Kuzu meer stemmen (9789) dan zijn provinciale lijsttrekker. Ook leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet werd in die provincie met 77.035 voorkeurstemmen gekozen.

Voorkeurstemmen

In veel provincies wisten enkele kandidaten en lijstduwers met voorkeurstemmen alsnog een zetel te behalen. FvD-Kamerlid Theo Hiddema was in Friesland en Limburg lijstduwer voor zijn partij en werd in beide provincies met voorkeursstemmen gekozen. Hiddema is een geboren Fries en woonachtig in Limburg.

In Utrecht werd Annabel Nanninga, FvD-fractievoorzitter in Amsterdam, met voorkeursstemmen gekozen. Net als Laura van Roekel van de Partij voor de Dieren. In Drenthe gebeurde dat met FvD-lijstduwer Henk Otten. In Zeeland haalde Bertie Steur, bekend van tv-programma Boer zoekt Vrouw, een zetel voor de Partij voor Zeeland.

De kandidaten moeten om in aanmerking te komen voor de functie in de provincie wonen waar ze zijn gekozen. Hiddema besloot af te zien van beide zetels. Ook Van Roekel heeft aangegeven, om persoonlijke redenen, af te zien van de zetel, Nanninga liet eerder op Twitter weten in Amsterdam te blijven.