Utrecht herdenkt een week nadien slachtoffers aanslag 24 Oktoberplein

In Utrecht wordt vandaag op het 24 Oktoberplein om 10.45 uur een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. Het is dan precies een week geleden dat Gökmen T. daar het vuur opende in een sneltram. Daarbij overleden drie mensen en raakten vijf personen gewond.

Inwoners, bedrijven en organisaties uit de nabijgelegen wijk Kanaleneiland verzamelen om 10.30 uur bij de boom op het plein. Ze willen op het tijdstip van de aanslag twee minuten stilte houden en bloemen leggen. Daarna zal een zangeres het lied Amazing Grace zingen.

'Week afsluiten'

De organisatie verwacht enkele tientallen mensen uit de wijk en benadrukt dat ook anderen welkom zijn om zich bij de herdenking aan te sluiten.

Gabriel Erlach is de initiatiefneemster. Volgens haar is het moment bedoeld om een heftige week af te sluiten. "Veel mensen hebben nog de behoefte om samen te zijn", vertelt ze aan RTV Utrecht.

Afgelopen vrijdag werd voor de slachtoffers een stille tocht gehouden. Duizenden mensen liepen daarin mee.