Bestuur hindoeschool weggestuurd om fraude, intimidatie en vriendjespolitiek

Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is eind vorige maand aan de kant gezet, samen met één van de oprichters. Dit gebeurde onder druk van de onderwijsinspectie, meldt Omroep West op basis van anonieme bronnen.

De weggezonden oprichter G. was "adviseur van het bestuur en coördinator van het busvervoer". Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan onder meer fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie.

Een nieuwe interim-bestuurder is twee weken geleden op de school begonnen om schoon schip te maken. Het rapport van de Onderwijsinspectie over de misstanden wordt in juni verwacht.

'Vrijwillig' afstaan

Volgens Omroep West zou G. het personeel hebben laten meebetalen aan het busvervoer. Docenten moesten 'vrijwillig' 2,8 procent van hun loon daarvoor inleveren. Wie dat weigerde, werd (weg)gepest. G. beheerde het geld maar legde er geen verantwoording over af.

Ook zou hij een danslerares jarenlang niet betaald hebben en haar hebben bedreigd. Een toegezegd contract van 1500 euro per maand kreeg ze niet, ze ontving "af en toe 100 euro om rekeningen te betalen". G. had drie jaar lang een relatie met haar.

Sleutels inleveren

De vorige directeur, Rosita Ramcharan, werd vorig jaar door G. weggewerkt toen zij het hem lastig begon te maken. Tijdens een overleg op zondag werd ze gedwongen haar sleutels in te leveren. Ze hadden ruzie over een benoeming en over haar salaris.

Directeur Ramcharan ging in beroep bij de Commissie van beroep funderend onderwijs, die haar onlangs gelijk gaf. In het openbaar, geanonimiseerd verslag van de uitspraak van de commissie staat dat het bestuur haar niet had mogen verwijderen omdat er nooit eerder klachten waren.

Klachten in 2011

De Inspectie van het Onderwijs deed in 2011 al onderzoek naar zijn functioneren als bestuursvoorzitter. Resultaat was dat G. aan de kant werd gezet, maar hij bleef aan als adviseur en contactpersoon van het bestuur.

De gemeente Den Haag kan nauwelijks ingrijpen bij mismanagement op een school, laat een woordvoerder van de Haagse onderwijswethouder Bruines (D66) weten. Ze verwijst naar de problemen met het Haga Lyceum in Amsterdam.

De ouders zijn vorige week ingelicht door de nieuwe directeur. G. zelf reageert niet op de beschuldigingen. De vastgoedbeheerder en aannemer is in Surinaams-Hindoestaanse kringen in Den Haag een bekend figuur.