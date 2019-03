Verkiezingsuitslag Thailand mogelijk pas vrijdag bekend

Er is nog altijd geen voorlopige uitslag van de verkiezingen in Thailand, gisteren. Het moment van bekendmaking wordt steeds uitgesteld door de kiescommissie, zegt correspondent Michel Maas. Volgens persbureau AP is die bekendmaking zelfs uitgesteld tot vrijdag.

"De resultaten van de verkiezingen begonnen gisteravond rare sprongen te maken", zegt Maas. "De ene keer stond de pro-juntapartij die premier Prayuth Chan-ocha steunt aan kop, daarna werd het weer een oppositiepartij en dat ging heen en weer."

Ook bleek volgens Maas de opkomst ineens geen 80 procent zoals steeds werd gezegd, maar 66 procent. "In die chaos is besloten om de cijfers niet bekend te maken."

Geknoeid

Internet staat intussen bol van de berichten over onregelmatigheden tijdens de verkiezingen en vermoedens dat er met de uitslag is geknoeid. "Er is een stembureau waar 200 procent van de kiezers kwam opdagen. Bij een ander stembureau is driekwart van de stemmen blanco of ongeldig verklaard. En tijdens het tellen van de stemmen viel op veel plekken het licht uit, zodat geteld moest worden bij het licht van zaklampen."

De kiescommissie heeft deze onregelmatigheden niet bevestigd en moet daar onderzoek naar doen, zegt Maas. "Maar een goede indruk maakt het niet. Zeker niet als je ziet dat de kiescommissie de bekendmaking van de uitslag maar voor zich uit blijft schuiven."

"Dat het niet helemaal zou kloppen was eigenlijk al voor de verkiezingen bekend. De militaire junta heeft de grondwet en kieswet aangepast en een nieuw kiessysteem ingevoerd met als doel de grote oppositiepartijen bij de macht weg te houden en zelf aan de macht te blijven. Dat lijkt nu te gaan werken", zegt Maas.

Kandidaat-premier

Het Thaise koningshuis heeft zich de afgelopen tijd twee keer met de verkiezingen bemoeid. In februari verhinderde de koning dat zijn zus kandidaat-premier zou worden en werd de partij die haar naar voren schoof, een belangrijke oppositiepartij, afgeschaft.

"Vlak voor de verkiezingen riep de koning de Thai op een goede leider te kiezen. Hij vertelde dat niet alle mensen van nature goed zijn en ook niet ineens goede mensen worden als ze gekozen zijn tot leider. Dat leek een verkapt stemadvies voor de leiders die er nu zitten", zegt Maas. "Alles wat het koningshuis zegt, is heel belangrijk voor de Thai."