Onafhankelijk onderzoek naar moskeeaanslag Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de moskeeaanslag van anderhalve week geleden. Een onderzoeksrechter met ruime bevoegdheden gaat kijken of het bloedbad voorkomen had kunnen worden.

Ardern wil met name weten of de veiligheidsdiensten steken hebben laten vallen. De dader was niet bekend bij de autoriteiten toen hij het vuur opende bij twee moskeeën. Ook moet worden gekeken of de diensten zich niet te veel richtten op moslimterrorisme, en andere dreigingen veronachtzaamd hebben.

"Nieuw-Zeelanders en moslims wereldwijd rouwen nog, maar men vraagt zich ook terecht af hoe dit heeft kunnen gebeuren", zei Ardern bij de bekendmaking van de enquête. "Het is belangrijk om de onderste steen boven te krijgen."

200 kijkers

Ardern wil daarnaast weten welke rol sociale media hebben gespeeld bij de aanslag. De dader streamde de schietpartij live op Facebook. Volgens het bedrijf keken zo'n 200 mensen rechtstreeks mee, maar kwam de eerste klacht pas 12 minuten na het einde binnen.

Ten slotte wil de premier onderzoek naar het gebruik van automatische wapens. Het land verbood afgelopen week het soort wapens dat werd gebruikt tijdens de aanslag.

De onderzoekscommissie krijgt de bevoegdheid documenten op te vragen en personen te dwingen om mee te werken. Hoelang het onderzoek zal duren, is nog niet bekend.

Bij de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch vielen vijftig doden. De dader zal begin volgende maand weer voor de rechter moeten verschijnen.