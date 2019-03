Wekdienst 25/3: definitieve verkiezingsuitslag en Week van het Geld

Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De definitieve verkiezingsuitslagen van de Provinciale Staten en de waterschappen worden vandaag bekendgemaakt door de Kiesraad.

Het wordt een spannende week voor premier May. De parlementair redacteur van The Sunday Times twitterde zaterdag dat ministers van plan zijn haar af te zetten en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen. Daarna spraken ministers openlijk hun steun voor haar uit.

Vandaag begint de Week van het Geld, met als doel kinderen te leren omgaan met geld. Zo wordt volgens organisator Wijzer in geldzaken de "basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd".

Wat heb je gemist?

Op woensdag 29 mei organiseren de vakbonden CNV, FNV en VCP een nieuw pensioenprotest. Dat zullen ze vandaag aan minister Koolmees van Sociale Zaken meedelen, schrijft Trouw.

De staking moet groter worden dan die van vorige week maandag, die voortijdig werd beëindigd vanwege de aanslag op een tram in Utrecht. De bonden willen dat de pensioenleeftijd niet verder meer stijgt en dat er een aanvullend pensioen komt.

Ander nieuws uit de nacht:

Rutte: bedreigingen aan adres Thierry Baudet 'totaal onacceptabel': de premier zegt tegen De Telegraaf dat alle politici in veiligheid en vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Meer reizigers op Nederlandse luchthavens: over heel 2018 vlogen 79,6 miljoen mensen via Nederlandse luchthavens, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2017, meldt het CBS.

Democraten eisen opnieuw openbaarmaking volledige Mueller-rapport: de Democraten in de VS hebben opnieuw een oproep gedaan om het eindrapport van speciaal aanklager Mueller volledig openbaar te maken. Minister Barr van Justitie heeft het Congres alleen vier pagina's met de hoofdconclusies gegeven.

En dan nog even dit:

Het Nederlands elftal heeft gisteravond in de Johan Cruiff Arena met 2-3 verloren van Duitsland. Na de eerste helft, waarin Duitsland domineerde, stond Oranje nog met 2-0 achter. In de tweede helft had Nederland het overwicht, en benutte dat met doelpunten van De Ligt en Depay. Maar in de 90e minuut wist Nico Schulz toch de winnende goal te maken voor Duitsland.

Oranje-captain Virgil van Dijk koopt niets voor het feit dat Nederland een sterke tweede helft heeft gespeeld. "We verliezen, dus we hebben er niets aan."