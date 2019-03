Spoor van 2 kilometer mogelijk drugsafval bij Eindhoven

Op de Eindhovenseweg tussen Eindhoven en Son en Breugel ligt een vloeistofspoor van twee kilometer. Het is vermoedelijk drugsafval dat is gedumpt vanuit een rijdende auto. Er liggen ook grote vaten op de weg.

De vaten werden gisteravond op twee plekken gevonden, op de weg en op een parkeerterrein. De doppen zijn van de containers afgehaald, waardoor de vloeistof op straat en in de berm liep. De politie is aanwezig en doet nu onderzoek. De Eindhovenseweg is daarvoor dicht.

In de omgeving is een chemische lucht te ruiken. Burgernet meldt dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid van omwonenden. Wel wordt aangeraden bij overlast ramen en deuren dicht te houden, schrijft Omroep Brabant.

Oproep

Juist dit weekend luidden burgemeesters de noodklok over het toenemende aantal dumpingen van drugsafval. Vorig jaar werd volgens politiecijfers 292 keer drugsafval gevonden, in de natuur, in woonwijken of op de weg. Het jaar ervoor lag dat aantal nog op 207.