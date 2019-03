Meer reizigers op Nederlandse luchthavens

Het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens blijft groeien. Over heel 2018 vlogen 79,6 miljoen mensen via Nederlandse luchthavens, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2017. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal vertrokken en aangekomen luchtvaartpassagiers in Nederland is al sinds 2009 aan het stijgen, aldus het CBS.

Van en naar Schiphol vlogen vorig jaar 71 miljoen mensen, 3,7 procent meer dan in 2017. Op de andere luchthavens checkten 8,6 miljoen mensen in en uit, van wie 6,2 miljoen vliegtuigpassagiers via Eindhoven vlogen, de tweede luchthaven van Nederland.

Het CBS meldt verder dat de hoeveelheid luchtvracht op Nederlandse luchthavens in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent is gestegen tot 475.000 ton. Die groei is volledig te danken aan Maastricht Aachen Airport, want in Amsterdam daalde het vrachtvolume met 1,2 procent.