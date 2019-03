Democraten eisen opnieuw openbaarmaking volledige Mueller-rapport

Democratische kopstukken hebben opnieuw een oproep gedaan om het volledige onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller openbaar te maken. Volgens de voorzitter in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, is minister van Justitie Barr niet objectief en is het zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit, zoals Trump zelf zegt.

Barr maakte vanavond een samenvatting van het door oud-FBI-chef Mueller uitgevoerde Rusland-onderzoek openbaar. Daarin schreef hij dat er volgens de onderzoekers geen bewijs is dat het campagneteam van Trump en Rusland samenwerkten in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016. Ook concludeerde hij dat de president niet vervolgd hoeft te worden voor belemmering van de rechtsgang.

Met dat laatste besluit hebben Pelosi en Schumer veel moeite. "Het feit dat het rapport van de speciaal aanklager de president niet vrijpleit van een beschuldiging zo serieus als belemmering van de rechtsgang toont aan hoe belangrijk het is dat het volledige rapport en de onderliggende stukken zonder verdere vertraging openbaar worden gemaakt", schrijven de twee Democraten in een gezamenlijke verklaring.

Moeilijke, juridische kwesties

Mueller schreef in zijn rapport dat hij niet kan concluderen dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, maar ook niet geconcludeerd kan worden dat Trump niet de rechtsgang heeft belemmerd. Barr schrijft dat het volgens Mueller om moeilijke, juridische kwesties gaat en dat de oud-FBI-chef heeft besloten om geen aanbeveling te doen over het al dan niet vervolgen van de president. In plaats daarvan heeft Mueller enkel een feitenrelaas opgenomen in zijn rapport, waarmee volgens Barr een besluit over vervolging aan hem is.

De minister van Justitie zegt dat hij heeft overlegd met Rod Rosenstein, de man die het onderzoek van Mueller in eerste instantie overzag, en dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat niet onomstotelijk kan worden bewezen dat Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Daarom is vervolging volgens de minister niet op zijn plaats.

Niet objectief

Pelosi en Schumer vinden dat Barr geen objectief oordeel kan vellen, gezien zijn negatieve uitspraken over het Rusland-onderzoek voordat hij door Trump werd voorgedragen als minister van Justitie. Ook vinden ze Trumps bewering dat hij volledig is vrijgepleit in het onderzoek niet geloofwaardig. De samenvatting van Barr over het rapport "roept net zoveel vragen op als er worden beantwoord", schrijven Pelosi en Schumer.

Verschillende kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen hebben ook al laten weten dat ze vinden dat het volledige rapport openbaar gemaakt moet worden.

De Republikeinse leider van de Senaat Mitch McConnell benadrukt dat het Mueller-onderzoek de president van alle blaam zuivert. Hij heeft geen oproep gedaan om het volledige rapport openbaar te maken. Ook vice-president Mike Pence verwelkomt het rapport en stelt dat het president Trump van alle blaam zuivert.