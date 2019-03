‘Curaçao blijft toch streng controleren op illegale Venezolanen'

Venezolanen zonder geldige verblijfspapieren worden op Curaçao niet zomaar vrijgelaten. De kustwacht, vreemdelingendienst en politie blijven streng controleren en mensen aanhouden, zegt justitie in Willemstad.

Met die mededeling hoopt justitie te voorkomen dat er een aanzuigende werking uitgaat van het nieuws over de vrijlating van tientallen Venezolanen in de afgelopen dagen. Vrijdag waren het er 42 en zaterdag 20.

Justitie zegt dat de vrijlating van zaterdag te maken had met een fout in de communicatie. Die 20 Venezolanen hadden nooit op straat gezet mogen worden. Dat er vrijdag 42 migranten vrijkwamen, had volgens justitie te maken met een noodsituatie en ruimtegebrek in de voormalige Koraal Specht-gevangenis. Migranten zouden de opdracht hebben meegekregen zich opnieuw te melden als er weer plek is.

Luchtbrug

Curaçao zit met de omstandigheid dat Venezolanen volgens de regels helemaal niet vastgezet mogen worden, omdat uitzetting in de praktijk onmogelijk is. Aanvankelijk stond Venezuela nog wel toe dat opgepakte illegalen konden worden teruggestuurd via een luchtbrug tussen Willemstad en Caracas. Sinds deze week kan dat niet meer.

Justitie op Curaçao zegt dat met Venezuela wordt overlegd over het zo snel mogelijk weer terugsturen van Venezolanen die illegaal op Curaçao zijn. Verder zou in samenwerking met Nederland worden gewerkt aan meer en betere opvangmogelijkheden in de Koraal Specht.